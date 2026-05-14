Filme de Bolsonaro gera embate na Alepe e deputada Dani Portela anuncia denúncia ao TRE-PE

Dani Portela critica exibição de documentário sobre ex-presidente na última terça. (Foto: Roberto Soares/Alepe)

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) foi palco de embates, nesta quarta (13), sobre o documentário A Colisão dos Destinos, sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. A deputada Dani Portela (PT) anunciou que acionará o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) por suposta campanha eleitoral antecipada no evento de pré-lançamento, ocorrido na terça (12), em Olinda.

A deputada também citou uma reportagem do site Intercept Brasil, que aponta indícios de uma negociação envolvendo o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar a produção do filme Dark Horse, cinebiografia de Jair Bolsonaro.

“A direita é contra a Lei Rouanet porque você precisa se inscrever no edital, participar de uma seleção e, sobretudo, fazer uma prestação de contas de tudo aquilo que foi recebido e como o dinheiro foi empregado. Mas o que a direita gosta mesmo é daquilo que fica escondido”, apontou Dani Portela na Alepe.

Em aparte, o Coronel Alberto Feitosa (PL) afirmou que a captação de apoio cultural junto a instituições financeiras é prática comum na política, e que o contato de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro não configura benefício próprio.

“Quando fui secretário de Turismo, recebi ajuda do Bradesco para fazer o Natal de Gravatá. É normal, mas não passou na minha conta bancária: o banco repassou o dinheiro direto para o produtor, e foi isso o que Flávio fez”, rebateu.

Já Renato Antunes (Novo) afirmou que o povo brasileiro está “cansado da dualidade exacerbada praticada por governos de direita e esquerda”. O deputado ainda criticou também o veto do presidente Lula (PT) ao projeto de lei que pretendia equiparar o estágio à experiência profissional.

