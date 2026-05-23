PT escolhe deputado Carlos Veras para coordenar campanha de Lula em Pernambuco

Diretório estadual também confirmou apoio à reeleição de Humberto Costa e às pré-candidaturas de João Campos e Marília Arraes

PT define Carlos Veras como coordenador da campanha de Lula em Pernambuco (Foto: Henrique Lima / PT Pernambuco)

O Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) em Pernambuco aprovou, neste sábado (23), a lista de pré-candidaturas proporcionais para as eleições de 2026 e definiu o deputado federal Carlos Veras como coordenador geral da pré-campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no estado.

A reunião presencial da sigla foi realizada em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, e também discutiu estratégias eleitorais para o pleito de 2026.

Segundo a direção estadual do partido, já estão definidas as posições majoritárias do PT na Frente Popular, com apoio à reeleição do senador Humberto Costa, além das pré-candidaturas de João Campos ao Governo de Pernambuco e de Marília Arraes ao Senado Federal.

De acordo com o partido, a orientação é fortalecer a pré-campanha de Lula em Pernambuco e ampliar as bancadas petistas na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Durante o encontro, o diretório também debateu a mobilização em defesa do fim da escala 6x1 e da redução da jornada de trabalho sem redução salarial. A legenda orientou a militância a participar das mobilizações previstas no estado, incluindo um ato político-cultural marcado para este domingo (24), na Rua da Aurora, no Recife.

“Estamos fortalecendo um PT conectado com as lutas do povo pernambucano e preparado para 2026. A aprovação das pré-candidaturas reforça nosso compromisso com a reeleição do presidente Lula, do senador Humberto Costa e com a ampliação das bancadas estadual e federal”, afirmou Carlos Veras.

Foram aprovadas como pré-candidaturas à Câmara Federal os nomes de Adriana Samico, Adaias Lucena, Carlos Veras, Cícero Romão, David Michell, Fernando Ferro, Gileno Oliveira, João Alfredo, Kari Santos, Liana Cirne, Milton Coelho, Patrick Araújo e Rosa Amorim.

