Hugo Motta pauta votação da PEC que põe fim à escala 6x1 para esta quarta (27)

Texto da PEC pelo fim da escala 6x1, porém, ainda depende de ser aprovado na comissão especial da Câmara

Comissão especial sobre PEC do fim da escala 6x1 (Vinicius Loures / Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), incluiu na pauta do plenário desta quarta-feira, 27, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019, que acaba com a jornada 6X1 e estabelece um limite de 40 horas semanais. O texto, porém, ainda depende de aprovação de comissão especial.

Na manhã desta quarta (27), Câmara dos Deputados realizou uma sessão no plenário da Casa de apenas 8 minutos para permitir a votação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que põe fim à escala de trabalho 6x1 ainda nesta quarta, na comissão especial que analisa o tema.

A sessão foi aberta às 8h03, pelo deputado Charles Fernandes (PSD-BA), e teve apenas o pronunciamento do deputado Jorge Solla (PT-BA), em defesa da votação da redução da jornada de trabalho. Às 8h11, Fernandes encerrou os trabalhos e convocou outra reunião deliberativa no plenário para às 15h desta quarta-feira.

Embora curta, a sessão serviu para contar o prazo do pedido de vista apresentado pela oposição em relação ao relatório do deputado Leo Prates (Republicanos-BA) sobre a PEC da escala 6x1. Com isso, o texto pode ser analisado pela comissão especial, em reunião que está prevista para às 10h30.