Escala 6x1: Túlio Gadelha diz que deputados do PL querem "enganar o trabalhador"

Sessão da comissão especial da Câmara dos Deputados analisa proposta que prevê fim da escala de trabalho 6x1

Deputado federal Túlio Gadêlha (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

Durante a sessão da comissão especial da Câmara dos Deputados realizada nesta quarta-feira (27), que analisa a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1, o deputado federal pernambucano Túlio Gadelha (PSD-PE) afirmou que parlamentares do PL estariam tentando “enganar o trabalhador brasileiro”.

“O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, ontem à noite (26), teve a desfaçatez, a hipocrisia, a cara de pau de dizer que defende a jornada 4x3. Isso é tirar onda com a cara do trabalhador brasileiro. Isso é uma vergonha. Eles estão subestimando a inteligência do povo”, declarou.

De acordo com Gadelha, para quem acompanha a política brasileira de fora, o posicionamento da oposição pode parecer uma reviravolta. “Essa Casa às vezes nos surpreende. Mas temos que ser francos com os trabalhadores. Esses deputados sempre foram contra o trabalhador, contra os direitos trabalhistas”, afirmou.

O deputado também citou falas dos parlamentares Marco Feliciano, Zé Trovão e Julia Zanatta, todos filiados ao Partido Liberal. “Todos com discursos falaciosos, querendo enganar o trabalhador. Isso é uma vergonha. A gente precisa denunciar esses deputados e o que sempre fizeram para atrapalhar um projeto tão importante quanto esse”, disse.

A sessão deve se estender até as 17h. O texto em discussão unifica duas propostas em tramitação e estabelece a redução gradual da jornada de trabalho no país, além do fim da escala em que o empregado trabalha seis dias e folga um.

