Raquel Lyra escolhe Clodoaldo Battista como novo Defensor Público-Geral de Pernambuco

A definição ocorreu a partir da lista tríplice elaborada pela Defensoria Pública e divulgada no último dia 20 de maio, após eleição interna entre os membros da carreira

Raquel Lyra nomeia Clodoaldo Battista de Sousa como novo Defensor Público-Geral (Hesíodo Góes/Secom)

A governadora Raquel Lyra (PSD) nomeou o novo defensor público-geral do estado para o biênio 2026-2028. O escolhido para comandar a instituição é o defensor público Clodoaldo Battista de Sousa Teixeira, que teve sua nomeação publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (26).

A definição ocorreu a partir da lista tríplice elaborada pela Defensoria Pública e divulgada no último dia 20 de maio, após eleição interna entre os membros da carreira. Clodoaldo assume o posto que estava sendo ocupado por Henrique Costa da Veiga Seixas, defensor público-geral no biênio 2024-2026.

Integrante da Defensoria Pública de Pernambuco há 20 anos, Clodoaldo Battista é graduado em Direito pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e mestre em Direito Público. Ao longo da trajetória profissional, também presidiu a Associação de Defensores Públicos do Estado de Pernambuco (Adepepe) e exerceu atividades acadêmicas em instituições de ensino de Pernambuco, Bahia e Ceará.

A Defensoria Pública do Estado é responsável pela prestação de assistência jurídica gratuita à população em situação de vulnerabilidade social. O defensor público-geral exerce a chefia administrativa da instituição e é escolhido pelo governador entre integrantes da carreira indicados em lista tríplice, para mandato de dois anos, com possibilidade de recondução.