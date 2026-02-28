Governo de Pernambuco nomeia novos policiais penais no Estado

Desde 2023, Pernambuco já soma 1.307 novos profissionais na área, convocados para reforçar e ampliar a atuação do sistema de segurança pública no Estado.

Governadora Raquel Lyra nomeia policiais penais de último concurso (Hesíodo Góes/Secom)

Na edição do Diário Oficial deste sábado (28), a governadora Raquel Lyra (PSD) oficializou a nomeação de 315 novos profissionais da Polícia Penal aprovados no último concurso público. Com os convocados desta publicação, o sistema prisional estadual passa a contar com 1.307 novos policiais penais nomeados desde 2023, reforçando o quadro de servidores e a atuação nas unidades prisionais.

“Estamos fortalecendo a segurança pública com planejamento, responsabilidade e compromisso. Essa é uma medida concreta para garantir melhores condições de trabalho aos profissionais e mais eficiência na gestão, contribuindo também para a ressocialização das pessoas privadas de liberdade e para a tranquilidade da população pernambucana”, destacou a governadora.



A convocação faz parte do programa Juntos pela Segurança, principal eixo da política estadual de segurança pública e defesa social. A iniciativa articula ações integradas em territórios prioritários, reforçando a presença das forças de segurança e ampliando as estratégias de prevenção e combate à violência.

“Com a nomeação dos novos policiais penais, o sistema prisional de Pernambuco, que já avançou de forma significativa nos últimos três anos, poderá seguir ainda com a entrega de mais unidades prisionais e o fortalecimento das ações de reinserção social da pessoa privada de liberdade. Essa nomeação mostra o compromisso do Governo de Pernambuco com o sistema prisional e com a segurança pública”, ressaltou Paulo Paes, secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco.

Infraestrutura prisional em Pernambuco

Desde 2023, o Governo de Pernambuco entregou 1.854 novas vagas no sistema prisional: 954 no Presídio Policial Penal Leonardo Lago e 900 na unidade 2 do Presídio de Itaquitinga. Além disso, estão em construção 5.754 novas vagas, dessas, 2.754 estão sendo implantadas no Complexo de Araçoiaba, e outras 3 mil nas unidades 3, 4 e 5 do Presídio de Itaquitinga. Em Caruaru, a Penitenciária Juiz Plácido de Souza também será ampliada, com a criação de mais 155 vagas.

Em 2025, a Secretaria desativou 12 cadeias públicas que apresentavam condições precárias, transferindo os detentos para unidades com melhor estrutura. Entre elas, a Penitenciária Professor Barreto Campelo, que começou a ser demolida após 50 anos de funcionamento. A medida reduz custos operacionais e possibilita uma gestão mais eficiente do efetivo da Polícia Penal.