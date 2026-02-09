Governo de Pernambuco nomeia João Batista como secretário executivo da Casa Civil

João Batista sai da presidência da Jucepe, onde estava desde 2024, e assume Coordenação Estratégica da Casa Civil do Governo de Pernambuco

Da esquerda para direita: Túlio Vilaça, Raquel Lyra e João Batista. (Yacy Ribeiro/Secom)

O advogado João Batista de Melo Alves foi nomeado secretário executivo de Coordenação Estratégica da Casa Civil do Governo de Pernambuco, no último sábado (7). O ato foi publicado no Diário Oficial do Estado. O advogado estava à frente da Junta Comercial de Pernambuco (Jucepe) como presidente desde 2024.

Comentando a nomeação, a governadora Raquel Lyra destacou a trajetória do novo secretário: “Desejo sucesso a João, que assume uma nova missão em nosso governo depois de sua importante atuação na presidência da Jucepe e agora continuará contribuindo com Pernambuco em ações estratégicas na Secretaria da Casa Civil”.

O novo secretário é graduado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Ao longo da carreira, exerceu o cargo de secretário municipal de Saneamento e atuou em diferentes funções no Senado Federal, na Confederação Nacional da Indústria (CNI) e na Câmara dos Deputados, entre outros órgãos.

Com a saída de João Batista, a presidência da Jucepe passa a ser ocupada por Paulo André Rabêlo, que exercia a vice-presidência da autarquia desde 2023.

