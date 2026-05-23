Roberto Asfora Filho assume Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco

Filiado ao Progressistas, Asfora vai substituir o deputado estadual Kaio Maniçoba

Roberto Asfora Filho, novo secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco (Divulgação)

Roberto Asfora Filho é o novo secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco. A nomeação foi divulgada no Diário Oficial do Governo do Estado deste sábado (23).

Filiado ao Progressistas (PP), Asfora cumpria seu quarto mandato como vereador de Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco. Ele é filho do prefeito do município, Roberto Asfora (PP).

Roberto Asfora Filho substitui o deputado estadual Kaio Maniçoba (PP). Ele deixou o comando da secretaria em abril para disputar a reeleição.



