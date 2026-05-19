Raquel Lyra e Governo Federal anunciam R$ 473 milhões em obras de infraestrutura

Pacote de R$ 473,4 milhões inclui pavimentação da BR-316 entre Inajá, Ibimirim e Petrolândia, Viaduto da Vitarella na BR-101 e revitalização da BR-363 em Fernando de Noronha

Durante a agenda, também foi aberto o aviso de licitação para a Travessia de Toritama, de R$ 34,3 milhões. Todos os projetos somam R$ 473,4 milhões (Fotos: Hesíodo Góes/Secom)

A governadora do estado, Raquel Lyra, e o ministro dos Transportes, George Santoro, assinaram, nesta terça-feira (19), em Brasília, ordens de serviço que somam R$ 439,1 milhões em investimentos para a infraestrutura viária de Pernambuco. Os recursos serão destinados a obras como a construção do Viaduto da Vitarella, na BR-101, e a revitalização da BR-363, em Fernando de Noronha, com investimentos no valor de R$ 31,7 milhões.

Durante a agenda, também foi aberto o aviso de licitação para a Travessia de Toritama, de R$ 34,3 milhões. Todos os projetos somam R$ 473,4 milhões.

Além disso, na ocasião, a governadora e o ministro informaram que a assinatura do contrato de retomada das obras da Transnordestina em Pernambuco será reagendada atendendo pedido do presidente Lula.

"Mais uma etapa de investimentos em Pernambuco, fruto de um trabalho em parceria. Estamos dando ordem de serviço da estrada de Ibimirim, vamos refazer a estrada de Fernando de Noronha, que passou décadas sem investimento, agora veio o edital de licitação da travessia de Toritama, obra fundamental para que os polos de confecções possam estar melhor conectados. E temos a alegria de poder anunciar que o contrato da Transnordestina está pronto para ser assinado junto com o presidente Lula, além do Viaduto da Vitarella, que é sonhado há muito tempo. Em nome do povo de Pernambuco, só podemos agradecer”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

Recursos

O maior valor anunciado é para a manutenção e pavimentação das BRs-316 e 110, entre os municípios de Inajá, Ibimirim e Petrolândia. Serão executados 102,2 quilômetros de asfalto, com aporte de R$ 387,8 milhões, que conectam o Sertão do Moxotó e o Sertão de Itaparica.

Também foi autorizada a construção do Viaduto da Vitarella, na BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. A obra receberá investimento de R$ 19,6 milhões com o objetivo de reduzir congestionamentos no trânsito frequente na rodovia.

Em Fernando de Noronha, o pacote contempla a revitalização da BR-363, principal via da ilha, com extensão de 6,8 quilômetros e investimento de R$ 31,7 milhões. Também foi anunciada a abertura da licitação para a revitalização da BR-104, na travessia urbana de Toritama, no Agreste Setentrional. O projeto prevê intervenção em 2,87 quilômetros da rodovia, com investimento estimado em R$ 34,3 milhões.

O ministro dos Transportes, George Santoro, destacou a importância da parceria para viabilizar obras estruturadoras em Pernambuco e acelerar investimentos em infraestrutura viária no Estado. "A agenda da Transnordestina dá um peso importante para o país. Essas obras aqui são todas parte do PAC do presidente Lula. Repassar recursos para a infraestrutura é fundamental, sem isso a gente não consegue avançar e tirar os nós logísticos do país, e a Transnordestina entra nisso. Estamos fazendo uma política pública, colocando recurso público para viabilizar projetos que não poderiam ser feitos só com a iniciativa privada", pontuou o ministro Santoro.