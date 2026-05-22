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Eleições 2026

Lula diz que proibição das bets será mote da sua campanha à reeleição

A declaração foi feita em entrevista ao programa 'Sem Censura', nos estúdios da EBC

Estadão Conteúdo

Publicado: 22/05/2026 às 18:08

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Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) /Ricardo Stuckert/PR

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que vai defender o fim das bets na sua campanha pela reeleição. "Se depender da vontade do presidente da República, eu vou dizer durante a campanha: eu sou favorável a acabar com todas aquelas bets que não estão prestando nenhum serviço de utilidade a esse país", afirmou em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil.

As bets foram legalizadas em 2018, no governo Michel Temer, e o governo Lula regulamentou o setor e estabeleceu regras de tributação para as apostas esportivas.

Lula disse que ainda não proibiu as apostas esportivas (bets) porque não é o "dono do Brasil".

"Eu proibiria todas. Por que não proibi? Eu não sou dono do Brasil. Da mesma forma que eu falo que o Trump [presidente dos Estados Unidos Donald Trump] não é dono do mundo, eu não sou dono do Brasil. Eu sou o presidente da República. Eu faço parte de um tripé de instituições que governam o país", afirmou.

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bets , eleições , Lula , PT , Sem Censura
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