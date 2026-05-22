Nova Datafolha: Lula tem 40% e Flávio Bolsonaro despenca para 31%

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Na primeira pesquisa do Datafolha após a repercussão do caso “Dark Horse” na campanha de Flávio Bolsonaro (PL), o presidente Lula (PT) ampliou de três para nove pontos percentuais a vantagem sobre o senador na simulação de primeiro turno: agora, aparece com 40% das intenções de voto, contra 31% do adversário.

No total, 2.004 pessoas foram entrevistadas entre os dias 20 e 22 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

No levantamento anterior de 16 de maio, Lula e Flávio apareciam empatados dentro da margem de erro: Lula tinha 38%, ante 35% de Flávio. No cenário de segundo turno, a igualdade de 45% registrada anteriormente deu lugar a uma vantagem de 47% a 43% para o petista.

A mudança reflete a percepção do eleitorado após a revelação de que Flávio pediu recursos ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro para financiar o filme sobre a trajetória de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. No cenário considerado hoje o mais provável para o primeiro turno, Lula e Flávio seguem isolados na dianteira. Os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD-GO), com 4%, e Romeu Zema (Novo-MG), com 3%, aparecem empatados com Renan Santos (Missão) e Samara Martins (UP), ambos também com 3%.

Ainda dentro da margem de erro estão Augusto Cury (Avante), com 2%; Rui Costa Pimenta (PCO), Cabo Daciolo (Mobiliza) e Aldo Rebelo (DC), todos com 1%. Rebelo, no entanto, foi retirado da disputa por seu partido, que passou a cogitar o ex-ministro do Supremo Joaquim Barbosa como alternativa. A mudança ocorreu após o registro da pesquisa no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), sob o código BR-07489/2026.

Segundo turno

Lula também mantém vantagem nas simulações de segundo turno contra os demais adversários. Diante de Caiado, passou de 46% para 48%, enquanto o governador goiano ficou em 39%. Contra Zema, o presidente repetiu a oscilação positiva, ao passo que o mineiro variou de 40% para 39%.

Apontada como possível substituta de Flávio em caso de desistência, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) apresenta desempenho semelhante ao do senador em um eventual segundo turno contra Lula: ela teria 43%, enquanto o presidente alcançaria 48%.

Já na simulação de primeiro turno, Michelle aparece abaixo de Flávio, com 22%, diante dos 41% de Lula. Ainda assim, ambos permanecem isolados à frente do restante dos candidatos, grupo liderado por Zema, com 6%. No momento, porém, a candidatura de Michelle é considerada improvável. Jair Bolsonaro e o PL defendem que ela dispute o Senado pelo Distrito Federal.

O levantamento representa o primeiro revés relevante para a campanha de Flávio desde o lançamento de sua pré-candidatura, no fim do ano passado. Beneficiado por uma sequência de notícias negativas para o governo Lula e sem enfrentar contestações diretas, o senador havia consolidado o segundo lugar nas pesquisas de primeiro turno.