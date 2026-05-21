Pedro Campos eleva tom contra Raquel e critica postura "em cima do muro" sobre apoio a Lula

Ao lado do prefeito Victor Marques em entrega de habitacional, Pedro Campos exaltou a volta do Minha Casa, Minha Vida e cobrou clareza política

Deputado Federal Pedro Campos (Foto: Rafael Vieira /DP Foto)

O deputado federal Pedro Campos (PSB) criticou, nesta quarta-feira (21), o que chamou de postura “em cima do muro” de lideranças políticas que evitam declarar apoio ao presidente Lula (PT), sem citar nominalmente a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD).

A declaração ocorreu durante a entrega do Conjunto Habitacional Vila Esperança, no Recife, ao lado do prefeito Victor Marques (PCdoB), sucessor do irmão de Pedro, o pré-candidato ao governo João Campos (PSB).

“Muita gente, ao invés de construir casa, prefere ficar em cima do muro. A gente não. A gente gosta de construir casas. E quando a gente quer construir casa, quando a gente quer fazer habitação, a gente tem que dizer a verdade para o povo: que ter o presidente Lula como presidente da República ajudou muito a Prefeitura do Recife”, declarou.

O deputado também ressaltou a parceria entre o Governo Federal e a gestão do ex-prefeito. Segundo ele, a volta do Minha Casa Minha Vida permitiu ampliar investimentos habitacionais no Recife após o fim do programa Casa Verde e Amarela.

“Eu fiquei muito honrado de ser deputado federal quando a gente teve a volta do programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa fundamental para isso. É o maior programa habitacional da história do Brasil”, afirmou.

Ao lado de Victor Marques, Pedro ainda elogiou a política habitacional da Prefeitura do Recife e destacou que a gestão municipal já entregou mais de 1.500 unidades habitacionais nos últimos anos.

Críticas frequentes à Raquel Lyra

As declarações ocorrem em meio ao aumento do tom político adotado por Pedro Campos contra a gestão estadual. Nos últimos dias, o deputado publicou críticas diretas à gestão de Raquel Lyra nas redes sociais.

Em uma das publicações, o parlamentar denunciou “quase R$ 300 milhões em contratos sem licitação na saúde de Pernambuco” e afirmou ter acionado o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado.

“Enquanto hospitais fecham leitos e pacientes sofrem com a precarização, o governo do estado transforma contrato emergencial em regra”, escreveu.

Em outro post, Pedro também rebateu declarações ligadas à retomada da Ferrovia Transnordestina e atribuiu ao presidente Lula o protagonismo na articulação da obra.

“Governadora, todo mundo sabe que esse gol não foi você quem fez. E o pior, ainda tirou o jogador principal, o presidente Lula. Foi ele quem começou a Transnordestina”, falou o parlamentar em vídeo publicado nesta semana.

