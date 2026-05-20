Ministro de Pesca e Aquicultura cumpre agenda em Itapissuma e Recife nesta quinta (21) e sexta (22)

Entre os compromissos, estão visitas técnicas em Itapissuma e participação na capacitação do Programa Nacional de Regularização de Embarcação de Pesca, no Recife

Ministro da Pesca e Aquicultura, Édipo Araújo, durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministro (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O ministro da Pesca e Aquicultura, Edipo Araujo, cumpre agenda em Pernambuco nesta semana com foco na regularização da atividade pesqueira e no fortalecimento de iniciativas ligadas à cadeia produtiva do setor. Entre os compromissos, estão visitas técnicas em Itapissuma e participação na capacitação do Programa Nacional de Regularização de Embarcação de Pesca (Propesc), no Recife.

Na quinta-feira (21), o ministro visita projetos de bioindústria e a Itaostra, em Itapissuma, além da Colônia de Pescadores Z10. A agenda busca conhecer experiências locais voltadas à produção aquícola e ao desenvolvimento da pesca artesanal no estado.

Já na sexta-feira (22), Edipo Araujo participa da capacitação promovida pelo Propesc na sede da Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura em Pernambuco, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife. A formação é destinada aos responsáveis por embarcações pesqueiras e aborda temas como requisitos higiênico-sanitários, ordenamento pesqueiro, monitoramento e registro da atividade.

O Propesc atualiza e regulariza os dados das embarcações inscritas no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) e cadastradas no Sistema Informatizado do Registro Geral da Atividade Pesqueira (SisRGP), além de realizar vistorias técnicas nas embarcações e verificar equipamentos utilizados na atividade pesqueira.



