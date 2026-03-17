"A relação com o governo é extraordinária, mas tem espaço para melhorar", diz novo presidente da Amupe

O prefeito de Aliança, Pedro Freitas, assumiu a presidência da Amupe, sucedendo o prefeito de Paudalho, Marcelo Gouveia, que deixa o cargo para disputar uma vaga no Congresso Nacional

Posse de Pedro Freitas como presidente da Amupe (Foto: Lu Rocha/ Amupe)

O prefeito de Aliança, Pedro Freitas (PP), assumiu nesta terça-feira (17) a presidência da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe). Ele sucede o prefeito de Paudalho, Marcelo Gouveia (Podemos), que deixa o cargo para disputar uma vaga de deputado federal nas eleições de outubro. A solenidade contou com a presença da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), além de prefeitos, parlamentares e representantes de instituições públicas.

Em seu primeiro discurso como presidente da Amupe, Pedro Freitas ressaltou a importância da parceria institucional com o governo estadual, mas disse que ainda há espaço para avançar.

“Quando eu digo, governadora, que a relação com o governo do estado é extraordinária, que em todas as portas que a gente bate, a gente é bem recebido, a gente sente o envolvimento no problema”, disse. Em seguida, acrescentou: “A relação com o governo é extraordinária, mas tem espaço para melhorar”.

Freitas destacou que pretende manter o diálogo entre os municípios, reforçando o caráter suprapartidário da entidade.

“A todas as prefeitas, todos os prefeitos que tão aqui que nos escutam que eu vou a partir de hoje me dedicar para ser o melhor presidente que eu puder ser. E a gente só vai conseguir isso, se vocês acreditarem no que a gente tá se propondo”, afirmou.

Freitas, que até então ocupava o cargo de vice-presidente do órgão, agora deverá fazer a gestão da Amupe até 2027, quando termina o biênio iniciado por Gouveia. O agora presidente também defendeu que a Amupe continue sendo um espaço de diálogo entre municípios de diferentes regiões e realidades. “Se a gente não tiver esse espaço de diálogo, essa franqueza, essa transparência, a gente não vai conseguir avançar”, afirmou.

Ao deixar a presidência da entidade, Marcelo Gouveia desejou sucesso a seu sucessor. “Queria desejar ao meu amigo Pedro Freitas muita sorte, sucesso e eu tenho certeza que o nível da Amupe continuará o mesmo, se não melhor, porque eu sei da sua capacidade, da sua competência”, disse.

Gouveia também fez um balanço da gestão e destacou conquistas obtidas durante o período em que esteve à frente da associação. “Gostaria aqui de registrar os agradecimentos a todos os prefeitos e prefeitas e colaboradores que contribuíram conosco ao longo desse período que tivemos da instituição”, declarou.

Entre os avanços citados, ele destacou o acordo com o Governo do Estado para a redistribuição do ICMS entre os municípios. “Em um município aqui que recebia R$ 100.000, passou a receber R$ 300.000. Isso de fato foi muito impactante”, afirmou.

Durante a cerimônia, a governadora Raquel Lyra destacou a parceria entre o Governo do Estado e os municípios, além de reconhecer a atuação de Marcelo Gouveia à frente da entidade.

“Marcelo, você foi fundamental em inúmeras conquistas que nós tivemos juntos”, afirmou.

A governadora também comentou a chegada de Pedro Freitas à presidência da Amupe e destacou sua capacidade de liderança. “Você lidera um time de prefeitos extraordinário, extraordinário, e o que precisa ter é convergência”, disse.

Raquel Lyra ainda ressaltou que o trabalho conjunto entre governo e municípios é essencial. “Aqui nós não estamos falando de cor de bandeira partidária. Não importa o número do nosso partido, a cor da nossa bandeira”, concluiu.