Em ato de oficialização de apoio a Raquel Lyra, Eduardo da Fonte diz estar "pronto" para o Senado

Eduardo da Fonte entregou flores a Raquel e destacou sua atuação "como mãe, como filha e principalmente como mulher"

Pré-candidato ao Senado assegurou que a palavra de ordem é união (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

O deputado federal Eduardo da Fonte (PP) adotou, nesta sexta-feira (8), um discurso de unidade política em torno da governadora Raquel Lyra (PSD), sem perder a oportunidade para sinalizar, de forma pública, sua intenção de disputar uma vaga ao Senado em 2026.

Durante discurso no ato político do Progressistas, Eduardo afirmou que adversários estariam apostando em divisões dentro do grupo governista, mas garantiu alinhamento entre os aliados de Raquel.

“A palavra de ordem é a união, a força, a coragem de aceitar o desafio. Aqueles que estão torcendo para que este time não se una, eles vão quebrar a cara. Nós estaremos juntos”, declarou ao demonstrar alinhamento narrativo ao também pré-candidato ao Senado Miguel Coelho (União Brasil).

Ao dirigir-se à governadora, o parlamentar também pediu paciência aos aliados diante das articulações eleitorais. “O tempo da política, muitas vezes, gera uma ansiedade naqueles que participam. Mas tudo acontece no momento e na hora certa”.

No trecho mais enfático do discurso, Eduardo indicou que se sente preparado para disputar a eleição ao Senado. “Tenho visto a emoção quando olham nos meus olhos e dizem: ‘Dudu, chegou a hora de ir pro Senado Federal’. E eu me sinto preparado, pronto para cumprir essa missão”, disse o deputado, de mãos dadas com Raquel Lyra no palco.

O gesto político foi acompanhado ainda de simbolismos direcionados à governadora. Eduardo entregou flores a Raquel e destacou sua atuação “como mãe, como filha e principalmente como mulher”, em um discurso marcado por referências à fidelidade política e fortalecimento da aliança entre PP e o grupo governista.