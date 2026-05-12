Victor Marques fala de relação institucional com Raquel Lyra em cenário de pré-campanha

Aliado de João Campos, prefeito do Recife defende diálogo com a governadora e separa relação administrativa da disputa eleitoral

Victor Marques (Marina Torres/DP Foto)

O prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), disse que pretende manter uma relação institucional com a governadora Raquel Lyra (PSD), apesar do alinhamento político com o ex-prefeito João Campos, pré-candidato ao Governo de Pernambuco nas eleições de 2026.

Em entrevista à Rádio Jornal, nesta terça-feira (12), o gestor disse que procurou a chefe do Executivo logo após assumir a prefeitura e disse que o diálogo entre os dois deve se intensificar nos próximos meses, com uma reunião para tratar das demandas da capital.

“Alguns instantes após tomar posse, eu enviei uma mensagem para a governadora, me colocando à disposição do ponto de vista institucional. Ela viu João fazer isso o tempo inteiro. A gente não pode ter diferenças quando a prioridade é cuidar do cidadão”, declarou.

Segundo Victor, o contato mais recente aconteceu durante o período de chuvas no Grande Recife, quando a governadora telefonou para tratar da situação. Ele ressaltou que a relação entre a Prefeitura do Recife e o governo do estado deve permanecer baseada na cooperação administrativa, independente das disputas partidárias que se desenham para o próximo pleito.

“Não há nada que a Prefeitura do Recife tenha feito que possa de alguma maneira atrapalhar o governo. Sempre que possível, ações conjuntas são feitas”, afirmou.

Victor também disse que uma agenda presencial entre os dois já está sendo planejada. “Do ponto de vista institucional, a gente vai marcar uma agenda, para sentar, começar a ver as prioridades”.

A fala ganha peso político porque Victor é um dos nomes mais próximos de João Campos e integra o núcleo do grupo socialista no Recife. Mesmo com esse cenário, ele fez questão de separar o relacionamento administrativo da futura campanha.

“Uma coisa é a institucionalidade. A gente não pode nunca misturar as duas coisas, para que o cidadão não seja impactado negativamente. Ninguém quer saber de confusão de política”, disse.

Papel nas eleições

Ao ser questionado sobre sua participação na campanha de 2026, Victor evitou antecipar movimentos eleitorais e reforçou que o foco segue na administração da cidade. Segundo ele, o debate eleitoral é natural nos bastidores, mas não é prioridade neste momento.

“Eu estou prefeito do Recife, é a nossa prioridade e é com certeza cuidar do Recife”, afirmou. Ele acrescentou que, quando chegar o período eleitoral, exercerá o direito de apoiar um candidato. “Eu enquanto prefeito do Recife tenho o meu direito de escolher um candidato para poder pedir votos, trabalhar por ele. Mas neste momento não é para isso, nesse momento é para a gente cuidar do Recife.”