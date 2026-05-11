Governo planeja novo concurso para a segurança ainda em 2026, comenta Raquel

Governadora Raquel Lyra (Rafael Vieira / DP Foto)

Em entrevista ao Diario de Pernambuco nesta segunda-feira (11), a governadora Raquel Lyra (PSD) reafirmou que o governo do estado planeja um novo concurso público para a segurança ainda em 2026.

"A gente fez concurso público para 7.000 pessoas na segurança, fora os 1.200 policiais penais que eu contratei. Vem outro [concurso]. Vem em breve, eu tô fechando a banca para poder lançar o concurso. Então esse ano sai, se Deus permitir a gente vai poder ter logo", afirmou Raquel.

A intenção de realizar um novo concurso já havia sido mencionado no último dia 30 de abril, durante a cerimônia de conclusão do curso de formação de policiais militares. Na ocasião, a gestora afirmou que o efetivo atual ainda é insuficiente para atender à demanda do estado. “Estamos no caminho certo, investindo não com discurso, mas com entrega de equipamentos e de homens e mulheres que estão prontos para servir à nossa sociedade, como já estão servindo", disse.

Na entrevista exclusiva ao Diario, Raquel Lyra afirmou ser favorável à redução da escala de trabalho 6x1, além de falar da disputa presidencial de 2026 e da liberdade que recebeu do PSD para conduzir alianças em Pernambuco.