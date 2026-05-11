Auxílio de R$ 2.500 para atingidos pelas chuvas em Pernambuco vai à votação nesta terça (12)

Além do suporte financeiro, deputados analisam a criação de um fundo de defesa civil. Propostas foram enviadas à Alepe pelo Governo de Pernambuco

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Foto: Divulgação/Alepe)

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) votará nesta terça-feira (12) dois projetos para atender às vítimas das chuvas no estado. São eles: o Auxílio Pernambuco e o Fundo de Proteção, Defesa Civil e Recuperação Ambiental de Pernambuco. Ambos foram enviados pelo Governo de Pernambuco.

De acordo com o Legislativo, os deputados firmaram o compromisso de acelerar a análise e votação das matérias, que foram enviadas na semana passada.

O primeiro projeto trata da implantação do Auxílio Pernambuco, destinando R$ 2.500 às famílias de baixa renda residentes nos municípios em situação de emergência, com valor total de R$ 8,7 milhões.

A segunda proposta cria o Fundo de Proteção, Defesa Civil e Recuperação Ambiental de Pernambuco, que contará com recursos permanentes a serem aplicados em ações de prevenção e redução dos impactos de eventos climáticos.

“A Assembleia Legislativa tem o dever de agir com rapidez diante da tragédia que atingiu tantas famílias pernambucanas. Nosso compromisso é com a vida, a dignidade e a reconstrução das comunidades afetadas”, afirmou o deputado Álvaro Porto (PSB), presidente da Alepe.

Já o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Alberto Feitosa (PL), destacou a relevância do projeto que cria o Fundo de Proteção, Defesa Civil e Recuperação Ambiental de Pernambuco por se tratar, segundo ele, de uma "solução contínua" no enfrentamento dos impactos causados por eventos ambientais.

“Vamos analisar tudo de maneira ágil porque as pessoas atingidas pelas chuvas precisam de auxílio financeiro e ações permanentes para a questão climática”, disse Feitosa.

Solidariedade



A Assembleia Legislativa lançou uma edição solidária do 'Alepe Cuida', programa itinerante que oferece serviços gratuitos de saúde e cidadania à população. O público prioritário é a população desabrigada, vítima das inundações.

A primeira cidade beneficiada foi Goiana, na Zona da Mata. A ação, realizada em parceria com instituições públicas e privadas, começou nesta segunda-feira (11) e se estende até a terça (12). Os serviços são gratuitos e não dependem de agendamento.

