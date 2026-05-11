Nunes Marques convida Jair Bolsonaro para cerimônia de posse no TSE

Ex-presidente está em prisão domiciliar e precisaria de autorização do Ministro Alexandre de Moraes para comparecer ao evento

Nunes Marques toma posse nesta terça (12) como presidente do TSE (Alejandro Zambrana/Secom/TSE)

O ministro Kássio Nunes Marques, que toma posse nesta terça-feira (12/5) como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), convidou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a cerimônia que vai oficializar ele no comando da Corte. O ministro André Mendonça toma posse como vice-presidente.

Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar após ser condenado a 27 anos e três meses de reclusão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.

No entanto, o convite feito por Nunes Marques é protocolar, sendo tradição convidar todos os nomes que ocuparam a Presidência da República no período democrático. O atual chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também foi chamado.

A reportagem do Correio apurou que, apesar do convite, Jair Bolsonaro não deve solicitar autorização para comparecer ao evento. Ele precisaria da chancela do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator da ação penal que levou Bolsonaro para a cadeia.

Tanto Nunes Marques quanto André Mendonça, que vão conduzir o TSE nas eleições deste ano, foram indicados ao Supremo por Bolsonaro. A atual presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, poderia ficar no cargo até junho, mas antecipou a saída.



Confira as informações no Correio Braziliense.