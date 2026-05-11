Inmet prevê chuva com até 100mm para 52 municípios de Pernambuco na noite desta segunda (11)
Segundo o Inmet, vai ter chuva forte em 52 municípios da Região Metropolitana e Zona da Mata de Pernambuco
Publicado: 11/05/2026 às 10:56
Chuva (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou a previsão para Pernambuco, na manhã desta segunda-feira (11), com 52 municípios em risco de Perigo, bandeira laranja, a partir das 18h.
Os municípios fazem parte da Zona da Mata Norte, Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Sul.
A bandeira laranja do Inmet indica a possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além ventos intensos (60-100 km/h).
Bandeira amarela
Outros 66 municípios da Região Metropolitana do Recife e zonas da mata, além de boa parte do Agreste, estão com a bandeira amarela, risco de Perigo Potencial:
Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e com ventos intensos (40-60 km/h).
Confira os municípios com risco de chuva mais intensas, segundo o Inmet:
Abreu e Lima
Água Preta
Aliança
Amaraji
Araçoiaba
Barreiros
Buenos Aires
Cabo de Santo Agostinho
Camaragibe
Camutanga
Carpina
Chã de Alegria
Chã Grande
Condado
Cortês
Escada
Feira Nova
Ferreiros
Gameleira
Glória do Goitá
Goiana
Igarassu
Ilha de Itamaracá
Ipojuca
Itambé
Itapissuma
Itaquitinga
Jaboatão dos Guararapes
Joaquim Nabuco
Lagoa de Itaenga
Lagoa do Carro
Limoeiro
Moreno
Nazaré da Mata
Olinda
Palmares
Paudalho
Paulista
Pombos
Primavera
Recife
Ribeirão
Rio Formoso
São José da Coroa Grande
São Lourenço da Mata
Sirinhaém
Tamandaré
Timbaúba
Tracunhaém
Vicência
Vitória de Santo Antão
Xexéu