Edinho abre as portas para Raquel no palanque de Lula

Dirigente nacional do PT afirmou que parceria com PSB e apoio ao pré-candidato ao governo, João Campos, não impede diálogo com a governadora para eleições

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, participou de plenária com a militância do partido (Foto: Henrique Lima/PT Pernambuco)

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou, nesta quinta-feira (7), que a legenda está disposta a ouvir a governadora de Pernambuco e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD). “Se a governadora quiser acompanhar o presidente Lula, nós estaremos abertos a dialogar com ela”, disse.

A fala foi feita em coletiva de imprensa minutos antes da plenária com a militância petista, na noite desta quinta, no Recife. “O fato de nós estarmos com o nosso parceiro, nesse momento, prioritário em Pernambuco, que é a candidatura de João Campos (PSB), não significa que o PT não irá dialogar com outras lideranças”, disse Edinho.

De acordo com o líder nacional da sigla, João tem “clareza” que o PT vai marchar alinhado a ele. “Mas ele também sabe que se Raquel quiser apoiar o presidente Lula, evidentemente nós queremos ouvir aquilo que a governadora tem a nos dizer”, pontuou.

Embora, no final de março, o diretório estadual do PT não tenha sido unânime sobre o apoio à Frente Popular, encabeçada por João Campos, Edinho Silva afirmou que a legenda em Pernambuco está unificada em torno da reeleição de Lula.

“Isso é o que mais importa para nós nesse momento, para que a gente possa dar continuidade a esse projeto de reconstrução do Brasil. Nós pegamos um país destruído pelo governo Bolsonaro e nós queremos, além de darmos continuidade a reconstrução do Brasil, também implementamos um projeto de país que sirva de legado para as próximas gerações”, comentou.

“Vou chegar na frente”

Também presente no ato, o pré-candidato ao Senado Federal, Humberto Costa (PT), avaliou as últimas pesquisas para a Casa Alta. Para ele, as pesquisas “não têm muita significação”.

“Não foi porque eu faltei ou deixei de comparecer a um evento que mudou o cenário de pesquisa eleitoral. O que eu posso lhe dizer é que eu vou chegar na frente. Por quê? Porque eu tenho uma história aqui em Pernambuco”, afirmou. “Eu acho que pela minha história, pelo que eu tenho realizado aqui no estado, eu tenho condição de ser eleito”.