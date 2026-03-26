União Progressista: Miguel Coelho vê vantagem de possível chapa com Eduardo da Fonte para o Senado

Ex-prefeito de Petrolina e pré-candidato a uma das vagas do senado, Miguel Coelho disse que inclusão do deputado Eduardo da Fonte na possível chapa de Raquel Lyra seria "bom para a federação de partidos"

Miguel Coelho (Divulgação)

Pré-candidato ao Senado e presidente do União Brasil em Pernambuco, o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho disse ver vantagem na possível chapa majoritária da governadora Raquel Lyra (PSD) com participação do Partido Progressista. A sigla integra a Federação União Progressista, com o também pré-candidato ao Senado Eduardo da Fonte.



Miguel falou com Diario, nesta quinta (26), após a divulgação da homologação na Justiça da federação formada pelos partidos União Brasil e Progressistas.



“Isso para a federação seria ótimo, né? A gente tem time, a gente tem quadro, Dudu sem dúvida alguma é um quadro qualificado que pode ocupar essa vaga. Se Dudu puder vir convergir a isso aqui, óbvio essa é uma decisão da governadora Raquel Lyra, vamos defender isso. Mas se não, vamos buscar alguém que possa somar e complementar ainda mais com a gente”, disse.

Nos bastidores políticos, o nome do deputado federal Túlio Gadelha (Rede) é cogitado para a segunda vaga para a disputa do Senado na chapa de Raquel.



Gadelha, no entanto, lançou em seu partido a pré-candidatura do reitor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Alfredo Gomes, para o governo do estado. A confusão é ainda é maior, uma vez que o PSOL, partido que tem federação com a Rede, também lançou o ex-vereador Ivan Moraes para a disputa.



Homologação da Federação União Progressista



Segundo Coelho, a homologação da Federação, aguardada desde agosto de 2025, concretiza o grupo como “a maior força política partidária do Brasil”, mas que “que com uma capilaridade tão grande, as divergências de ideias e posicionamentos são naturais de uma democracia”. O pré-candidato ressaltou que mesmo com a presidência da Federação no estado estando com o PP, a resolução do apoio na disputa pelo Governo de Pernambuco, será feita de forma conjunta.

“Em Pernambuco, a gente entende a composição que foi feita, que a presidência ficará com o deputado Eduardo da Fonte do PP, e a vice-presidência comigo do União. Então não tem decisão unilateral, todas as decisões, principalmente no que diz as eleições, sejam proporcionais ou majoritárias, têm que ser de forma unânime com o apoio dos dois partidos, tanto do União quanto com o PP”, afirmou.

Ainda que o PP não tenha oficializado o apoio à governadora Raquel Lyra (PSD) no pleito de outubro, o ex-prefeito de Petrolina se diz tranquilo quanto à decisão de integrar sua chapa majoritária. “Até esse movimento da gente estar junto da governadora Raquel Lyra, que era um posicionamento que o PP já tinha, pode ajudar a buscar essa convergência (entre a federação) de forma mais clara. O União já tomou sua decisão e o PP, na sua grande maioria, já está aqui (apoiando Raquel). Vou trabalhar para que a federação venha por inteiro”, afirmou.