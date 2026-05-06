Correria e filas marcam último dia para regularizar título de eleitor no Recife

Filas marcam último dia para regularizar título de eleitor no Recife (Foto: Rafael Vieira / DP Foto)

O prazo para regularizar o título de eleitor termina nesta quarta-feira (6) e o movimento foi intenso na Central de Atendimento ao Eleitor da Capital (Caec) do TRE-PE, no Forte das Cinco Pontas, área central do Recife. Desde as primeiras horas da manhã, dezenas de pessoas formaram uma longa fila em busca de atendimento.

O funcionamento começou às 8h e segue até as 18h, em horário estendido para dar conta da demanda. Mesmo assim, muitos eleitores enfrentaram horas de espera, além de chuva ao longo do dia.

De acordo com a coordenadora da Caec, Andréa Albuquerque, foram disponibilizadas 580 vagas por agendamento, além de atendimentos extras para quem estava na fila. “A gente também abriu 100 vagas prioritárias e mais 200 para quem chegou por ordem de chegada”, explicou.

A coordenadora informou ainda que parte das pessoas que estavam na fila começou a receber um pré-atendimento. Nesse caso, o processo será concluído nos próximos dias. “Essas pessoas vão precisar voltar na sexta-feira ou na segunda-feira para finalizar, elas já vão sair com título aptos a votar”, disse.

Entre os eleitores, muitos buscavam emitir o documento pela primeira vez. Foi o caso de Tereza Felício, que levou o filho de 16 anos. “Vim para tirar a primeira via do título de eleitor do meu filho”, contou, após horas de espera e com a expectativa de sair do local apenas no meio da tarde.

A estudante Tamires Vitória também estava no local para emitir o primeiro título. “Vai ser a primeira vez que eu vou votar”, disse ela ao explicar que só conseguiu ir no último dia porque precisa estar acompanhada. “Eu não posso vir sozinha porque sou menor de idade.”

Situação semelhante foi relatada por Maria Eduarda Pessoa, que chegou à Central de Atendimento antes das 8h. “Eu vim tirar meu título de eleitor. Infelizmente deixei para o último dia e tá uma loucura aqui fora, mas espero que consiga”, disse.

Já a eleitora Luciana Santos procurou o serviço para resolver pendências no documento. “Vim fazer a transferência do meu título de São Paulo para Recife”, explicou. Ela contou que tentou agendar atendimento online, mas acabou marcando para outra cidade por engano. “A gente achou que era Parnamirim, Recife, mas foi Parnamirim, Natal. Aí tive que voltar hoje”, relatou.

Mesmo com o grande número de pessoas, o prazo para regularização não será prorrogado. O atendimento desta quarta-feira é a última chance para quem precisa emitir, transferir ou atualizar o documento para votar nas próximas eleições.