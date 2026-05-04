Eleições 2026: brasileiros no exterior têm até quarta (6) para regularizar título

Veja como usar o Autoatendimento Eleitoral do TSE e quais documentos enviar

Urna eletrônica garante transparência nas eleições (Foto: Nelson Júnior/TSE)

Eleitores que moram fora do Brasil podem votar para presidente e vice-presidente nas Eleições 2026. Para isso, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informa que o eleitor precisa estar com a situação eleitoral em dia até a próxima quarta-feira (6).

A data é o prazo final para que eleitores solicitem serviços como emissão do primeiro título, atualização de dados ou transferência de domicílio eleitoral.

Segundo o TSE, atualmente, mais de 800 mil brasileiros estão aptos a votar no exterior.

Os serviços eleitorais podem ser realizados de forma totalmente on-line, por meio do Autoatendimento Eleitoral, disponível no Portal do TSE.

Para quem vai tirar o título pela primeira vez, basta acessar o Autoatendimento Eleitoral no site do TSE, selecionar a opção “Eleitor”, clicar em “Tire seu primeiro título”, preencher o formulário e enviar a documentação exigida.

De acordo com o Tribunal, será necessário apresentar: