Eleições 2026: brasileiros no exterior têm até quarta (6) para regularizar título
Veja como usar o Autoatendimento Eleitoral do TSE e quais documentos enviar
Publicado: 04/05/2026 às 17:38
Urna eletrônica garante transparência nas eleições (Foto: Nelson Júnior/TSE)
Eleitores que moram fora do Brasil podem votar para presidente e vice-presidente nas Eleições 2026. Para isso, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informa que o eleitor precisa estar com a situação eleitoral em dia até a próxima quarta-feira (6).
A data é o prazo final para que eleitores solicitem serviços como emissão do primeiro título, atualização de dados ou transferência de domicílio eleitoral.
Segundo o TSE, atualmente, mais de 800 mil brasileiros estão aptos a votar no exterior.
Os serviços eleitorais podem ser realizados de forma totalmente on-line, por meio do Autoatendimento Eleitoral, disponível no Portal do TSE.
Para quem vai tirar o título pela primeira vez, basta acessar o Autoatendimento Eleitoral no site do TSE, selecionar a opção “Eleitor”, clicar em “Tire seu primeiro título”, preencher o formulário e enviar a documentação exigida.
De acordo com o Tribunal, será necessário apresentar:
- documento oficial com foto;
- comprovante de residência no exterior que demonstra que a pessoa reside fora do país há, pelo menos, três meses;
- selfie segurando o documento ao lado do rosto.