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Eleições 2026: brasileiros no exterior têm até quarta (6) para regularizar título

Veja como usar o Autoatendimento Eleitoral do TSE e quais documentos enviar

Diario de Pernambuco

Publicado: 04/05/2026 às 17:38

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Urna eletrônica garante transparência nas eleições/Foto: Nelson Júnior/TSE

Urna eletrônica garante transparência nas eleições (Foto: Nelson Júnior/TSE)

Eleitores que moram fora do Brasil podem votar para presidente e vice-presidente nas Eleições 2026. Para isso, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informa que o eleitor precisa estar com a situação eleitoral em dia até a próxima quarta-feira (6).

A data é o prazo final para que eleitores solicitem serviços como emissão do primeiro título, atualização de dados ou transferência de domicílio eleitoral.

Segundo o TSE, atualmente, mais de 800 mil brasileiros estão aptos a votar no exterior.

Os serviços eleitorais podem ser realizados de forma totalmente on-line, por meio do Autoatendimento Eleitoral, disponível no Portal do TSE.

Para quem vai tirar o título pela primeira vez, basta acessar o Autoatendimento Eleitoral no site do TSE, selecionar a opção “Eleitor”, clicar em “Tire seu primeiro título”, preencher o formulário e enviar a documentação exigida.

De acordo com o Tribunal, será necessário apresentar:

  • documento oficial com foto;
  • comprovante de residência no exterior que demonstra que a pessoa reside fora do país há, pelo menos, três meses;
  • selfie segurando o documento ao lado do rosto.

Veja também:

eleições 2026 , Eleitores , prazo , Regularizar título de eleitor , Transferência de título exterior , TSE , voto no exterior
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