Eleições 2026: Justiça Eleitoral alerta para conteúdo falso divulgado pelo Whatsapp; entenda

A Justiça Eleitoral em Pernambuco alerta que é falsa a mensagem que está circulando em grupos de WhatsApp sobre uma suposta punição para quem está com pendências.

Segundo informações divulgadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PE) tem sido divulgado, de forma errada, que “uma situação irregular perante a Justiça Eleitoral poderá suspender o acesso dos cidadãos aos serviços bancários ou a quaisquer outros serviços oficiais do governo”.

Na mensagem que chegou ao conhecimento do TRE em Pernambuco, consta na imagem do perfil do a logomarca do TSE, com a descrição de que o contato se tratava de um suposto “Departamento de Atendimento ao Cliente”.

A mensagem também faz menção a um link aplicativo “Consulte Pendências” que o usuário deveria clicar.

O TER-PE informou, ainda, que “não existe um departamento com este nome na Justiça Eleitoral e nem o Tribunal Superior ou Tribunais Regionais enviam mensagens por meio de aplicativos com este teor”.

Para confirmar a situação cadastral em relação na Justiça Eleitoral, a pessoa deve entrar no site de autoatendimento neste link.