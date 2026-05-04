Prazo para regularização de título de eleitor termina nesta quarta (6)

A partir do dia 7 de maio, o cadastro eleitoral será fechado e não serão permitidas alterações nos dados dos eleitores

Título de eleitor (Foto: TRE-MS)

Encerra-se, nesta quarta-feira (6), o prazo para eleitores que desejam regularizar suas pendências na Justiça Eleitoral ou fazer o cadastro para tirar o primeiro título de eleitor. A partir do dia 7 de maio, o cadastro eleitoral será fechado e não serão permitidas alterações nos dados dos eleitores.

O cidadão pode regularizar a documentação, cadastrar biometria, transferir o domicílio eleitoral e atualizar dados cadastrais. Para resolver as pendências, o eleitor pode acessar o serviço eletrônico disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou procurar os postos de atendimento presenciais em todo o país. A localização pode ser encontrada no site do tribunal.

Pela plataforma, é possível enviar os documentos solicitados para cada tipo de serviço e acompanhar o andamento da solicitação. No entanto, alguns serviços - como a coleta de biometria e a solicitação do primeiro título - só podem ser realizados presencialmente.

No último final de semana de atendimentos antes do fechamento do cadastro, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) registrou 15.221 atendimentos com a maioria (38,82%) sendo para a emissão do primeiro título.

O segundo serviço (38,37%) mais realizado foi a revisão, que engloba principalmente o cadastramento da biometria. Em terceiro lugar, a transferência de domicílio eleitoral (22,8)1% dos que compareceram ao TRE-PE neste final de semana.

Eleição

O primeiro turno das eleições será realizado no dia 4 de outubro, quando serão eleitos o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais.

O eventual segundo turno para os cargos de governador e presidente ocorrerá no dia 25 do mesmo mês.