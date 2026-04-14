Eleições 2026: eleitores terão ônibus de graça para ir votar, diz TRE-PE

A medida atende a uma solicitação da Presidência do Tribunal Regional de Pernambuco (TRE-PE). Ela foi informada à Justiça Eleitoral, nesta terça-feira (13), pelo governo do estado, responsável pelo Grande Recife Consórcio

Linha de ônibus de Camaragibe foi reforçada após problema no ramal do metrô (DIVULGAÇÃO/CTU)

Os eleitores da Região Metropolitana do Recife terão direto ao transporte gratuito de passageiros nas linhas de ônibus sob concessão do Grande Recife Consórcio de Transporte nas Eleições 2026, tanto no 1º quanto no 2º turno, caso venha a ocorrer.

A medida atende a uma solicitação da Presidência do Tribunal Regional de Pernambuco (TRE-PE).

Ela foi informada à Justiça Eleitoral, nesta terça-feira (13), pelo governo do estado, responsável pelo Grande Recife Consórcio.

A medida amplia o acesso ao voto, especialmente em relação aos eleitores em situação de vulnerabilidade.

O Grande Recife Consórcio informará os horários em que vigorará a gratuidade. Medida idêntica foi adotada pelo TRE-PE nas Eleições 2024, também atendida pelo governo estadual.

O TRE-PE também enviou às Prefeituras de Caruaru (Agreste), Petrolina (Sertão) e Garanhuns (Agreste), todas cidades com sistema de transporte público pelo regime de concessão, o pedido para que fossem incluídos a previsões, nas respectivas Leis Orçamentárias Anuais (LOAs), dotações orçamentárias para viabilizar a gratuidade de passagens de ônibus para as eleições deste ano.

A medida atende a uma solicitação da Presidência do Tribunal Regional de Pernambuco (TRE-PE). Ela foi informada à Justiça Eleitoral, nesta terça-feira (13), pelo governo do estado, responsável pelo Grande Recife Consórcio



