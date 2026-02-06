Eleitores podem regularizar situação eleitoral até 6 de maio

São oferecidos serviços como a emissão do primeiro título, coleta de biometria, transferência de domicílio eleitoral, alteração de informações cadastrais e atualização de nome

Título de Eleitor é gratuito (Foto: Arquivo)

Eleitoras e eleitores de Pernambuco têm três meses para regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral. A partir desta sexta-feira (6), começa o prazo de 90 dias antes do fechamento do cadastro eleitoral, período em que será possível resolver pendências e atualizar dados.

Até o dia 6 de maio, o público poderá solicitar serviços como a emissão do primeiro título, coleta de biometria, transferência de domicílio eleitoral, alteração de informações cadastrais, atualização de nome e registro de condição de pessoa com deficiência.



Para atender à demanda, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) realizará mais dois mutirões de atendimento: um no fim deste mês e outro em março. A partir de abril, o horário de funcionamento também será ampliado.

Após o fim do prazo, o cadastro será fechado para que a Justiça Eleitoral processe os dados e organize os preparativos para as Eleições de 2026, marcadas para 4 de outubro (1º turno) e 25 de outubro (2º turno, se necessário).



O agendamento pode ser feito pela internet, na aba de Autoatendimento Eleitoral no site do TRE-PE. A orientação é que o eleitor verifique previamente se já possui biometria cadastrada.



