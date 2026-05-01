Lula anuncia apoio federal a Pernambuco por causa das chuvas

Defesa Civil Nacional e Força Nacional do SUS foram mobilizadas para prestar auxílio.

Presidente fez comunicado através das redes sociais (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Lula (PT) anunciou, nesta sexta-feira (1º), o envio de apoio federal imediato a Pernambuco devido às fortes chuvas. O anúncio ocorreu após conversas com o ex-prefeito e pré-candidato a governador do estado, João Campos (PSB), e o pré-candidato a senador Humberto Costa (PT).

“Determinei imediatamente o pronto apoio federal às autoridades locais”, afirma o presidente.

De acordo com Lula, a ajuda inclui o deslocamento de técnicos da Defesa Civil Nacional para reconhecimento de situação de emergência e a mobilização da Força Nacional do SUS para o atendimento às vítimas.

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou o aviso meteorológico para o estado. O comunicado estabelece estado de alerta extremo devido às chuvas na Mata Norte e Região Metropolitana do Recife. A capital decretou Alerta Máximo.

Alerta Máximo

A previsão meteorológica indica que as chuvas devem continuar com intensidade nas próximas horas, aumentando o risco de deslizamentos e inundações.

Como medida preventiva, o Recife abriu oito abrigos emergenciais em diversas localidades (como Cajueiro, Curado e Ibura), oferecendo cerca de 400 vagas com alimentação, kits de higiene e suporte psicossocial. A gestão municipal reforça que moradores de áreas de risco devem procurar locais seguros imediatamente.

Governo de Pernambuco

Em reunião com a Apac, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), declarou que as próximas horas serão de muita chuva no estado. “E essas chuvas estão caminhando para o interior", disse a governadora. "Estamos acionando as prefeituras para que cada um possa cumprir seu papel".

Rios

O Rio Capibaribe, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, atingiu a cota de inundação.

Segundo o aviso hidrológico, emitido às 11h28, as cidades de São Lourenço da Mata, Recife e Camaragibe estão sendo afetadas pelo extravasamento do rio.

Mais cedo, o Rio Siriji, em Vicência, na Mata Norte de Pernambuco, também atingiu a cota de inundação.

Além disso, os rios Capibaribe Mirim, em Timbaúba, também na Mata Norte, Tapacurá, em Vitória do Santo Antão, Duas Unas, em Jaboatão, e Tracunhanhém, em Nazaré da Mata, atingiram a cota de alerta.

