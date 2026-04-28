Aprovação de Raquel Lyra sobe para 62%, segundo pesquisa Quaest

Número representa melhora de 11 pontos percentuais, em relação ao último levantamento

De acordo com a pesquisa, 36% do eleitorado fazem avaliação positiva do governo de Raquel Lyra (Miva Filho/Secom)

A pesquisa Genial/Quaest revela aumento na aprovação da gestão de Raquel Lyra (PSD). Segundo o levantamento divulgado nesta terça-feira (28), a atual governadora de Pernambuco é aprovada por 62% dos eleitores; 35% desaprovam o trabalho da pessedista.

O número representa melhora de 11 pontos percentuais, em relação à última pesquisa da Quaest. Acerca da avaliação do governo, 36% dos entrevistados apontam que a administração é positiva, enquanto 18% veem a gestão como negativa. A maioria, 43%, identifica o governo como regular. Para 57% dos eleitores, Raquel Lyra merece se reeleger; 36% são contrários.

No recorte do posicionamento político do público, os eleitores que se identificaram "bolsonaristas" são os que mais aprovam (71%) a gestão Raquel Lyra. A aprovação entre "lulistas" aparece com 54%, segundo dados da pesquisa.