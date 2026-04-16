Eleições em Pernambuco: Datafolha traz João Campos com 50% e Raquel Lyra com 38%

Na pesquisa anterior, divulgada em fevereiro, João tinha 47% e Raquel, 35%

João Campos e Raquel Lyra (Rafael Vieira/ DP Foto)

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (16) mostra o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) liderando a disputa para o governo de Pernambuco com 50% das intenções de voto no cenário estimulado. A atual governadora, Raquel Lyra (PSD), aparece com 38%. A diferença é de 12 pontos percentuais.

Em seguida, estão os deputados estaduais Eduardo Moura (Novo), com 3%, e Ivan Moraes (PSOL), com 1%. As intenções de votos brancos e nulos são 6%; 1% não responderam ou não souberam responder.

No levantamento anterior, divulgado em fevereiro, João Campos tinha 47%, enquanto Raquel Lyra marcava 35%.

Espontânea

No cenário espontâneo, quando não são apresentados nomes aos eleitores, Raquel Lyra aparece com 28% e João Campos com 26%. Outros nomes foram citados de forma residual, e 36% disseram não saber em quem votar.

Em fevereiro, Raquel Lyra tinha 24% na pesquisa espontânea, e João Campos, 18%.

Segundo turno

Em caso de segundo turno, o ex-prefeito do Recife se mantém à frente, com 52% das intenções de voto contra 42% de Raquel.

Na pesquisa de fevereiro para o cenário do segundo turno, João apresentava 53%, e Raquel, 40%.

Rejeição dos candidatos

A pesquisa também trouxe a rejeição dos candidatos pelos entrevistados. Ivan Moraes e Eduardo Moura empatam com o maior percentual de rejeição: 39%. Raquel Lyra aparece em segundo lugar, com 29%, e João Campos é o menos rejeitado, com 25%.

Entre os participantes, 3% não souberam responder, 3% rejeitam todos ou não votariam em nenhum, e 2% votariam em qualquer um ou não rejeitam ninguém.

Pesquisa

Foram ouvidos 1.022 eleitores entre os dias 13 e 15 de abril. A margem de erro é de 3%, para mais ou para menos, e o nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi encomendada pela Rede Nordeste e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob os números PE-04713/2026 e BR 01221/2026.