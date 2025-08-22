Governo de Raquel Lyra é aprovado por 51%, diz Genial/Quaest

A pesquisa, divulgada nesta sexta-feira (22), mostrou que o governo de Raquel Lyra é desaprovado por 45%

Raquel Lyra foi a Petrolina e a Ouricuri para dar início à nova etapa do programa Ouvir para Mudar, enquanto a vice-governadora Priscila Krause (PSD) a representou na inauguração da fábrica de hemoderivados da Hemobrás, em Goiana, nesta quinta-feira (14). (Foto: Janaína Pepeu/Secom)

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira (22) diz que a gestão de Raquel Lyra é aprovada por 51% e reprovada por 45% dos pernambucanos.

A educação aparece como área mais bem avaliada, com 55% de menções positivas, 28% regulares e 17% negativas. Já a segurança pública tem o pior desempenho: 38% consideram a área negativa, 32% positiva e 30% regular.

Quando questionados se a governadora merece reeleição, 54% responderam que não, contra 43% que disseram que sim.

A pesquisa ouviu 1,1 mil eleitores de 13 a 17 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%.

