Genial Quaest: João Campos tem 55% e lidera pesquisa ao governo de PE

O atual prefeito do Recife (PE), João Campos (PSB), tem a maior parcela das intenções de voto para o Palácio do Campo das Princesas, em Pernambuco, com 55%. O número foi apurado pela pesquisa Genial Quaest divulgada nesta sexta-feira (22/8).

Os 55% de Campos seriam obtidos contra os seguintes concorrentes:

a governadora Raquel Lyra (PSD): 24%;

o ex-ministro Gilson Machado (PL): 6%;

e Eduardo Moura (Novo): 4%.

Os indecisos são 4% e os que não vão votar, votariam em branco ou em nulo somam 7%.

O levantamento foi realizado entre os dias 13 e 17 deste mês, e ouviu 1.104 pessoas em Pernambuco, com 16 anos ou mais. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro informada é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos. As informações são do portal Metrópoles.