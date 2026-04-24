"Essa casa é a casa de vocês", afirma Raquel Lyra ao MTST no Palácio do Campo das Princesas

Reunião contou com a participação de outras lideranças políticas, como o ministro Guilherme Boulos (Francisco Silva/DP Foto)

“Eu quero que vocês saibam que essa casa é a casa de vocês. E, muitas vezes, muitos chegam aqui e não tiveram a oportunidade de falar com o governador do estado”, afirmou a governadora Raquel Lyra (PSD) às lideranças do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) e a outros movimentos sociais de Pernambuco, no Palácio do Campo das Princesas, na tarde desta sexta-feira (24).

A fala foi divulgada nas redes sociais da governadora. Na ocasião, também estavam presentes o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos (Psol), e a deputada Jô Cavalcante (Psol). No vídeo, é possível ver a parlamentar emocionada.

A governadora declarou que os recursos e o terreno para viabilizar as demandas do movimento “estão garantidos” e fez críticas às gestões anteriores: “O governo do Estado não tinha uma política de moradia, sempre ficava esperando somente pelo governo federal. Não acolhia os movimentos sociais, nem cuidava das áreas disponibilizadas. Vocês vão morar no bairro do Cordeiro, na Caxangá”.

No vídeo publicado, Raquel Lyra também destacou a construção do Parque do Cordeiro, descrito como um espaço de convivência “para que a gente possa combater a violência e dar às pessoas a oportunidade de terem um local de convivência pacífica”.

A governadora ainda afirmou aos presentes que “a luta de vocês não merece promessa, merece realidade. E é isso que a gente está fazendo: construindo junto, sem discurso vazio e sem foto pra inglês ver”.

