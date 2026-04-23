Raquel Lyra diz que sancionará 20% de remanejamento da LOA assim que o texto for enviado ao Palácio

A porcentagem foi aprovada pela maioria dos deputados da Alepe após o envio de um novo Projeto de Lei, em regime de urgência, acordado entre a chefe do Executivo e o presidente Álvaro Porto

(Foto: Janaína Pepeu/Secom)

A governadora de Pernambuco Raquel Lyra (PSD) deve sancionar, ainda nesta quinta-feira (23), o índice de 20% de remanejamento para os recursos definidos na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026. A porcentagem foi aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) nesta manhã. De acordo com a gestora, o governo sancionará o texto assim que este for enviado ao Palácio do Campo das Princesas.

“Depois de 115 dias protocolados, a LOA, encaminhada pelo Governo de Pernambuco, foi totalmente aprovada na Alepe. Agora, o Estado vai iniciar obras estruturadoras, fortalecer a saúde, ampliar a educação, reforçar a segurança e fazer as ações chegarem onde precisam. Agradeço aos nossos deputados estaduais e prefeitos, em nome da Amupe, por essa conquista”, assegurou Raquel em posicionamento enviado à imprensa, após aprovação do Projeto de Lei do Executivo nº 4035/2026.

Em seguimento ao acordo entre a chefe do Executivo e o presidente da Casa Legislativa, Álvaro Porto (MDB) na quarta-feira (22), foi enviado um novo Projeto de Lei à Alepe em regime de urgência. Os pareceres das Comissões foram dados no plenário antes do início da votação.

Com a aprovação da matéria, a líder da base governista na Alepe, Socorro Pimentel (PSD), parabenizou a atitude de Porto, assim como outros parlamentares. “A partir de hoje teremos a Lei Orçamentária do nosso estado em toda sua plenitude, para que o governo de Pernambuco continue chegando nas pessoas mais necessitadas e em todas as regiões do nosso estado. Gostaria de parabenizar o senhor enquanto presidente desta Casa, à governadora Raquel Lyra, todos os prefeitos e deputados e deputadas que participaram”, discursou.

Em coletiva de imprensa, o presidente Álvaro Porto esclareceu que a resolução não se deu por pressão dos prefeitos que visitaram a Alepe na tarde de ontem (22). "Não houve pressão dos prefeitos em momento algum. Quando eles chegaram não foram nem dez minutos de conversa. O que a gente espera agora é que não tenham mais desculpas, já que Pernambuco tem pressa”.

Porto ainda falou dos episódios envolvendo a Lei Orçamentária com o passar dos quatro meses até sua aprovação.

"A reclamação era grande por questão da LOA e eu sempre dizia: 'quando chegar na minha mão, a gente vai resolver isso'. E estava tendo essa confusão, teve a judicialização, também não estava tendo um entendimento na Comissão de Finanças. Então ontem ligamos pra a governadora e pedi pra que ela enviasse um novo projeto que seria aprovado, e foi isso que aconteceu", afirmou o deputado.