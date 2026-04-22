Fundarpe inicia tombamento de casa onde viveu o ex-governador Miguel Arraes

Abertura do processo de tombamento da antiga casa de Miguel Arraes foi assinada pela secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula

Segundo a Fundação, o tombamento se baseia no valor histórico da residência, ligada à trajetória de Miguel Arraes (Instituto Miguel Arraes)

A Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) anunciou a abertura do processo de tombamento da casa onde viveu o ex-governador Miguel Arraes de Alencar. A decisão foi publicada na edição de terça-feira (21) do Diário Oficial do Estado.

Segundo a publicação, o imóvel, localizado na Rua Olegarina da Cunha, nº 288, no bairro de Casa Forte, é reconhecido como um importante espaço de memória da política pernambucana.

A abertura do processo de tombamento foi assinada pela secretária estadual de Cultura, Cacau de Paula. Com isso, o imóvel já passa a contar com proteção provisória enquanto o processo segue em andamento.

Segundo a Fundação, o tombamento se baseia no valor histórico da residência, ligada à trajetória de Miguel Arraes, uma das principais lideranças políticas do estado. A medida segue a legislação estadual de preservação do patrimônio cultural e garante ao imóvel o mesmo resguardo aplicado a bens já oficialmente tombados até a finalização do processo.

Bisavô do atual pré-candidato ao governo de Pernambuco João Campos, Arraes se elegeu governador por três mandatos. A primeira vez em 1962, pelo Partido Social Trabalhista (PST); a segunda vez, em 1986, pelo PMDB; e, por fim, em 1994, já pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), do qual foi fundador e presidente nacional.