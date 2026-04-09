Livro sobre a história de Eduardo Campos será lançado na Livraria Jaqueira nesta quinta-feira (9)

Escrito por Ítalo Rocha Leitão e Evaldo Costa, livro 'Eduardo Campos em Histórias' terá noite de autógrafos na Livraria Jaqueira, às 19h, com a presença de João Campos e Pedro Campos

(Divulgação)

Será lançado nesta quinta-feira (9), às 19h, na Livraria Jaqueira (Bairro do Recife), o livro "Eduardo Campos em Histórias", escrito pelos jornalistas Ítalo Rocha Leitão e Evaldo Costa, em uma noite de autógrafos que contará com a presença de João Campos e Pedro Campos.

Ítalo Rocha Leitão havia escrito o livro "Miguel Arraes: Histórias de Lá e Cá" juntamente com Lula Arraes e, a partir da repercussão da publicação, recebeu a proposta de João e Pedro Campos de fazer o mesmo com a vida do seu pai. O livro demorou um ano e meio para ser finalizado e foi construído a partir de entrevistas com familiares, amigos, políticos e pessoas que fizeram parte da jornada do governador.

"O Eduardo representado nesse livro foi responsável por algumas das maiores políticas de estado que existem, especialmente no cuidado com a educação. Ele era um grande desenvolvimentista, escrito de uma forma bastante leve, pensado para abarcar tudo o que ele foi, desde a infância até a morte tão precoce", aspas do autor Ítalo Rocha Leitão.