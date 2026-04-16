Mulher de Ramagem publica vídeo de retorno do ex-deputado para casa após prisão nos EUA

Rebeca Ramagem, mulher do ex-deputado Alexandre Ramagem, publicou em rede social um vídeo em que ela e as filhas o recebem em casa

Mulher do ex-deputado Alexandre Ramagem, Rebeca Ramagem, publicou em rede social um vídeo em que ela e as filhas o recebem em casa (Reprodução/Redes Sociais)

A mulher do ex-deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), Rebeca Ramagem, publicou em rede social um vídeo em que ela e as filhas o recebem em casa. Ele foi solto nesta quarta-feira, 15, dois dias após ter sido detido nos Estados Unidos por estar em situação migratória irregular.

"Celebramos não só a chegada do Alexandre, mas a nossa caminhada sempre marcada por amor, resiliência e a confiança de que dias melhores sempre vêm", escreveu Rebeca no Instagram.

Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Ramagem foi condenado por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado com pena de 16 anos, um mês e 15 dias e está inelegível por oito anos.

Ele deixou o Brasil durante o julgamento e teve o mandato cassado pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados em dezembro do ano passado.

Ramagem foi detido nos EUA na segunda-feira, 13, após uma infração de trânsito. O governo brasileiro tinha a expectativa de que o ex-deputado fosse deportado para o Brasil, onde seria preso para cumprir a pena.

Na terça-feira, 14, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou a prisão e citou a condenação pelo Supremo Tribunal Federal (STF). "O Ramagem, eu acho que vai vir para cá. A direita aqui no Brasil está dizendo que ele foi preso numa multazinha. Não. Ele foi preso, é que ele estava condenado a 16 anos neste País. Ele foi um golpista que está condenado. Ele tem que voltar para o Brasil para cumprir a sua pena", disse.

Na publicação em que celebra o retorno do marido, Rebeca Ramagem afirma acreditar "que a justiça, no tempo certo, será feita". "Aquilo que é justo sempre encontra o seu caminho. E, acima de tudo, carregamos a certeza de que Deus nunca desampara aqueles que têm fé", afirmou.