Comunicado aos leitores: pesquisas eleitorais 2026

Urna eletrônica (Fábio Pozzebom/Agência Brasil)

Comunicado aos leitores

O Diario de Pernambuco informa aos leitores que, a partir de agora, só divulgará resultados de pesquisas eleitorais, no Brasil e em Pernambuco, dos seguintes institutos: Datafolha, Ipec, Quaest e Atlas/Intel, e depois de os levantamentos terem sido levados a público pelos veículos contratantes.