Política
ELEIÇÕES 2026
Comunicado aos leitores: pesquisas eleitorais 2026
Diario de Pernambuco divulga nota aos leitores a respeito de pesquisas eleitorais
Publicado: 16/04/2026 às 18:20
Urna eletrônica (Fábio Pozzebom/Agência Brasil)
Comunicado aos leitores
O Diario de Pernambuco informa aos leitores que, a partir de agora, só divulgará resultados de pesquisas eleitorais, no Brasil e em Pernambuco, dos seguintes institutos: Datafolha, Ipec, Quaest e Atlas/Intel, e depois de os levantamentos terem sido levados a público pelos veículos contratantes.
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