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Política
ELEIÇÕES 2026

Comunicado aos leitores: pesquisas eleitorais 2026

Diario de Pernambuco divulga nota aos leitores a respeito de pesquisas eleitorais

Diario de Pernambuco

Publicado: 16/04/2026 às 18:20

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Urna eletrônica/Fábio Pozzebom/Agência Brasil

Urna eletrônica (Fábio Pozzebom/Agência Brasil)

Comunicado aos leitores

O Diario de Pernambuco informa aos leitores que, a partir de agora, só divulgará resultados de pesquisas eleitorais, no Brasil e em Pernambuco, dos seguintes institutos: Datafolha, Ipec, Quaest e Atlas/Intel, e depois de os levantamentos terem sido levados a público pelos veículos contratantes.

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