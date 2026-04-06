"Nosso governo será sempre de escuta e de diálogo", diz novo prefeito do Recife sobre relação com a oposição

Victor Marques assumiu o cargo, nesta segunda (6), em cerimônia de posse na Câmara Municipal do Recife. Ele destacou a disposição para dialogar também com a oposição da Casa de José Mariano

Prefeito do Recife, Victor Marques (Marina Torres/DP Foto)

“Nosso governo será sempre de escuta e de diálogo; quero manter essa porta sempre aberta”, disse Victor Marques (PCdoB) ao tomar posse como prefeito do Recife. O gestor assumiu o cargo na Câmara Municipal do Recife, nesta segunda-feira (6), e destacou a disposição para dialogar também com a oposição da Casa de José Mariano. Na ocasião, o vereador Romerinho Jatobá (PSB), presidente da Câmara, leu a carta de renúncia de João Campos e conduziu a solenidade.

O ex-prefeito João Campos (PSB) renunciou ao cargo na última quinta-feira (2), durante a entrega do Hospital da Criança, e já cumpre agenda como pré-candidato ao governo do estado pelo interior.

“O nosso governo será sempre de escuta e de diálogo, quero manter essa porta sempre aberta; isso inclui a bancada de oposição e o vereador Felipe Alecrim (Novo). Estou aqui para prezar sempre pelo respeito, acima de tudo”, afirmou o novo prefeito do Recife.

Victor classificou o novo cargo como “a maior missão que já recebeu na vida” e reforçou o compromisso com a população recifense.

Em seu discurso, ele também mencionou sua formação como engenheiro e a conexão com a atuação na gestão pública. "Quem me conhece sabe da minha alegria de ser engenheiro, de gostar de obras, de visitar obras. Às vezes, encontro pessoas que ainda não me conhecem bem e que me confundem com o engenheiro da obra. Eu não acho ruim e também não posso dizer que não sou".

Durante coletiva de imprensa, ao ser questionado sobre as prioridades para a cidade, o prefeito afirmou que não há apenas uma, ressaltando os diversos desafios do Recife. "A gente tem um compromisso firme e permanente de atuar nas principais áreas. Vocês viram, nos últimos anos, a cidade avançar em vários setores. Destaco, principalmente, da primeira infância até a formação profissional".

O novo prefeito também destacou a importância da construção coletiva nas decisões, apontando essa prática como uma marca da gestão anterior. Segundo ele, há o privilégio de "estar sempre ao lado de quem sabe para quem trabalha”.

“Nós trabalhamos para a população que mais depende do poder público. Porque quem sempre perde é quem precisa ter a oportunidade de ganhar”, concluiu.