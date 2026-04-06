Na posse, novo prefeito do Recife, Victor Marques promete ritmo intenso: "vocês vão me ver na rua"

Nesta segunda (6), Marques assumiu a prefeitura com saída do ex-prefeito João Campos (PSB), que vai disputar o governo de Pernambuco, no fim do ano.

Marques tomou posse, nesta segunda (6), na Câmara Municipal do Recife (Amanda Medeiros/DP)

O novo prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), afirmou, nesta segunda (6), durante a solenidade de posse, que o “ritmo de trabalho vai permanecer intenso”.

Marques assumiu a prefeitura com a renúncia do ex-prefeito João Campos (PSB), que vai disputar o governo de Pernambuco, no fim do ano.

A posse aconteceu durante ato realizado na Câmara Municipal do Recife, na área central da cidade.

Marques disse que “não é centralizador" e que tem um “time Unido” para fazer “ações colegiadas”.

Ele também declarou que a meta é “tirar do discurso e trazer para prática”.

“Vocês vão me ver na rua. Tenho orgulho do time que construiu isso, mas fiz o deve de casa”, declarou.

Sobre as ações previstas para gestão, Marques afirmou que a maior parte dos investimentos será em obras de infraestrutura, “para resolver problemas crônicos de alagamentos”.

Ele disse que quase R$ 300 milhões ainda serão investidos nos morros do Recife, até o fim do mandato.

Ele citou, ainda, que pretende tocar obras de pavimentação e construção de pontes.

“Vamos entregar a obra da Ladeira da Cohab, na Zona Sul, e teremos novas creches e a expansão das unidades de saúde”, acrescentou.

Agradecimentos

Mandou abraço aos recifenses. Agradeceu a confiança que foi dada a ele e a João Campos, na “maior reeleição da cidade” .

“O trabalho não vai diminuir. Nosso compromisso é com as pessoas. Sabemos celebrar conquistas, mas sabe encarar desafios. Problema gosta de solução”, afirmou.



