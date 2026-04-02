João Campos renuncia à Prefeitura do Recife para disputar o Governo de Pernambuco

Durante a entrega do Hospital da Criança, o pessebista fez um balanço de sua gestão e passou o cargo para o vice, Victor Marques (PCdoB)

Em seu último discurso como prefeito do Recife, João Campos agradeceu a confiança e revisitou seus cinco anos de gestão (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

Prefeito do Recife desde 2020, João Campos (PSB) entregou seu pedido de renúncia na noite desta quinta-feira (2) ao presidente da Câmara Municipal, vereador Romerinho Jatobá (PSB), para “andar por Pernambuco inteiro” como pré-candidato ao governo estadual. Com a bandeira de Pernambuco em mãos, João avisou: “Recife, um até breve, que Pernambuco nos espera”.



O agora ex-prefeito afirmou que “é muito grato ao Recife por terem ousado escolher um jovem de 26 anos” e revisitou seus cinco anos de gestão. Segundo João, nos 1918 dias à frente da Prefeitura do Recife, realizou 2468 agendas nas ruas da capital. “Eu tive 39 agendas na rua por mês. Vocês me viram andando o Recife inteiro e vocês vão ver um governador que vai andar Pernambuco inteiro, que estará na rua e vai andar de ponta a ponta, fazendo o dever de casa”, declarou.

O discurso aconteceu após a entrega do Hospital da Criança do Recife, localizado no bairro de Areias, na Zona Oeste. Na área da saúde, segundo João, sua gestão reformou unidades de saúde, contratou profissionais, aumentou a cobertura de saúde bucal e investiu mais de R$ 500 milhões na rede municipal.

Na educação, João pontuou que o Recife é hoje a cidade que mais forma alunos na área de tecnologia no ensino superior e que sua gestão expandiu a educação integral e criou o programa Primeiras Letras. “Ninguém é obrigado a gostar de João, mas esse prefeito aqui fez, em 5 anos e 3 meses, 12.979 vagas de creche na cidade. Eu abri 100 novas, construí 975 salas de aula novas”, afirmou o então gestor municipal.

Já na infraestrutura, de acordo com o pré-candidato, sua gestão tirou 80 mil pessoas de áreas de risco com a construção de encostas e calçou mais de 200 ruas, além de ter feito a Ponte Engenheiro Jaime Gusmão, que liga os bairros Monteiro e Iputinga, e a Ponte Júlia Santiago, entre Areias e Imbiribeira.

Sucessor

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Com a saída de João Campos para disputar o governo de Pernambuco, o vice-prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), irá assumir o comando da gestão municipal. Para parabenizar o novo prefeito, João o presenteou com uma foto emoldurada de Victor ao lado do próprio pai, falecido.

“Porque tanto eu quanto você, não tivemos a oportunidade de conviver profissionalmente com os nossos pais”, disse Campos. “Eu estou lhe dando essa imagem para que você, no momento mais feliz do seu mandato ou no momento mais desafiador, lembre do seu pai. Faça o que ele diria para você fazer. Faça o que é certo, faça o que é justo”.