Wilson Lima renuncia como governador do Amazonas e cita prazo de desincompatibilização

Wilson Lima (União-Brasil) (Crédito: Isac Nóbrega/PR)

O governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), renunciou ao cargo por meio de carta publicada na edição extra do Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Estado (ALEAM) na noite de ontem, 4. No documento, o político afirma que a decisão tem caráter "irrevogável e irretratável" e está relacionada ao cumprimento do prazo de desincompatibilização exigido pela legislação eleitoral.

Até o último mês, Lima vinha sinalizando que ficaria no cargo. No documento, Lima cita o artigo 14 da Constituição Federal e a Lei Complementar nº 64/1990, destacando que a renúncia atende ao prazo de seis meses de desincompatibilização para a disputa nas eleições gerais de 2026, marcadas para outubro.

"Manifesto minha profunda gratidão ao povo do Amazonas e o meu reconhecimento à parceria institucional desta Assembleia Legislativa durante o período em que estive à frente do Poder Executivo Estadual", afirma o agora ex-governador. Ele é cotado para concorrer a uma vaga ao Senado pelo Estado.

Na mesma edição extra do Diário Oficial, o vice-governador Tadeu de Souza Silva também formalizou a renúncia ao cargo. Em carta dirigida à ALEAM, ele menciona os dispositivos legais relacionados à desincompatibilização.

As duas renúncias passam a valer imediatamente, conforme as cartas publicadas. Roberto Cidade (União Brasil), presidente da assembleia do Estado, assumirá o governo.