Flávio Gadelha Filho e Nélio Fonsêca reforçam agenda do MDB e apoio a João Campos
Pré-candidatos defendem geração de renda e investimentos em educação.
Publicado: 04/04/2026 às 13:47
Ao lado de Flávio Gadelha Filho, Nélio Fonsêca destaca propostas para Pernambuco (Divulgação)
O pré-candidato a deputado federal Professor Nélio Fonsêca defendeu a sua permanência no MDB em Pernambuco e destacou o compromisso da sigla com a população. Ao lado do pré-candidato a deputado estadual Flávio Gadelha Filho, ele afirmou que é possível enfrentar desafios como a alta dos preços por meio do incentivo aos produtores, à indústria, ao comércio e aos serviços, com foco na geração de emprego e renda.
Nélio também ressaltou a importância de investimentos em educação e na juventude. O partido segue alinhado ao ex-prefeito do Recife e pré-candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), reforçando a proposta de renovação política defendida por lideranças como a deputada federal Iza Arruda e Raul Henry.
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