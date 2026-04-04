Flávio Gadelha Filho e Nélio Fonsêca reforçam agenda do MDB e apoio a João Campos

Ao lado de Flávio Gadelha Filho, Nélio Fonsêca destaca propostas para Pernambuco (Divulgação)

O pré-candidato a deputado federal Professor Nélio Fonsêca defendeu a sua permanência no MDB em Pernambuco e destacou o compromisso da sigla com a população. Ao lado do pré-candidato a deputado estadual Flávio Gadelha Filho, ele afirmou que é possível enfrentar desafios como a alta dos preços por meio do incentivo aos produtores, à indústria, ao comércio e aos serviços, com foco na geração de emprego e renda.

Nélio também ressaltou a importância de investimentos em educação e na juventude. O partido segue alinhado ao ex-prefeito do Recife e pré-candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), reforçando a proposta de renovação política defendida por lideranças como a deputada federal Iza Arruda e Raul Henry.