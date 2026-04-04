Defesa de Bolsonaro envia relatórios médicos ao STF que indicam cirurgia no ombro

Ex-presidente Jair Bolsonaro (Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP)

Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enviaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) dois pareceres médicos indicando que o ex-chefe do Executivo precisa ser submetido a uma cirurgia no ombro direito. Bolsonaro está em prisão domiciliar temporária depois que deixou a internação por pneumonia. Antes disso, cumpria pena no 19.º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha, em Brasília.

Em um dos documentos, o fisioterapeuta Kleber Caiado de Freitas informa que o quadro é de "dor intensa" com indicação para tratamento cirúrgico. Segundo ele, Bolsonaro já passou por avaliação ortopédica e realização de exames. "Diante desse contexto, foi indicado o início de acompanhamento fisioterapêutico em fase pré-operatória", diz. Os atendimentos são realizados na residência do ex-presidente desde o dia 30 de março.

"Diante do exposto, conclui-se que o paciente se encontra em fase pré-operatória, com quadro álgico importante e limitação funcional significativa do membro superior acometido, o que, no momento, restringe a progressão para intervenções fisioterapêuticas mais ativas", afirma o fisioterapeuta.

Em outro relatório, o médico Brasil Caiado diz que Bolsonaro apresenta "dores intermitentes no ombro direito", com orientação para manter uso contínuo de analgésicos. Os laudos foram enviados ao STF a partir de uma exigência do ministro Alexandre de Moraes, de envio regulares de documentos sobre a saúde do ex-presidente. Bolsonaro foi condenado pela Corte em setembro do ano passado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

