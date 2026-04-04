João Campos inicia agenda como pré-candidato ao governo na Semana Santa em Nova Jerusalém

O pré-candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos, começou sua agenda pelo estado durante o feriado da Semana Santa, em Nova Jerusalém, ao lado dos aliados

João Campos inicia agenda em Pernambuco na Semana Santa ao lado de aliados em Nova Jerusalém (Divulgação/Crysli Viana)

O pré-candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), iniciou sua agenda pelo estado durante o feriado da Semana Santa, tendo como primeiro destino o teatro de Nova Jerusalém. Na ocasião, ele esteve acompanhado de Marília Arraes (PDT), Carlos Costa (Republicanos), Pedro Campos (PSB) e Tabata Amaral (PSB), com quem cumpriu compromissos ao longo da agenda.

Em suas redes sociais, João Campos publicou um vídeo elogiando o espetáculo e destacando a importância de Brejo da Madre de Deus como polo turístico. “Eu já tive a oportunidade de andar muito aqui, quando fui candidato a deputado federal. A gente sabe que aqui é um polo de turismo muito importante e que precisa da permanência, ao longo de todo o ano, de atividades, além do fortalecimento da infraestrutura”, afirmou.

Também nas redes sociais, a pré-candidata ao Senado Marília Arraes, que integra a chapa de João Campos, publicou vídeos e fotos destacando o simbolismo de iniciar a caminhada por Pernambuco na Sexta-feira Santa. “É muito simbólico começar essa caminhada em um dos maiores símbolos da nossa fé, da nossa cultura e da força do nosso povo. É reconhecer quando um novo tempo começa”, escreveu.

