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RECUPERAÇÃO

Michelle Bolsonaro diz que ex-presidente está há seis dias sem soluços

Ex-primeira-dama relata melhora no quadro e avanço na recuperação

Estadão Conteúdo

Publicado: 04/04/2026 às 13:16

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Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro/Reprodução/Redes sociais

Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro (Reprodução/Redes sociais)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou neste sábado, 4, que o ex-presidente Jair Bolsonaro está há seis dias sem soluços. Também disse que o político está conseguindo fazer sessões de fisioterapia. A declaração ocorreu em postagem no Instagram.

Bolsonaro está em prisão domiciliar temporária, por 90 dias, depois de ficar internado no fim de março. Antes, cumpria pena em regime fechado na Papudinha, em Brasília. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado.

Veja também:

"Galego está há seis dias sem soluços. Conseguindo fazer a fisioterapia! Motivo mais do que suficiente para me alegrar e agradecer ao nosso amado Pai", disse a ex-primeira-dama na publicação.

Bolsonaro , Golpe de Estad , Jair Bolsonaro , Michelle Bolsonaro , Soluço
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