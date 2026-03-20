"Nesse projeto não cabe individualismo", diz Teresa Leitão sobre a importância da Federação

Senadora destacou que a unidade política é o grande desafio para a construção de uma federação partidária bem articulada

Terese Leitão no anúncio da pré-candidatura de João Campos ao governo de Pernambuco. (Rafael Vieira)

“Nesse projeto não cabe individualismo ou projeto pessoal”, disse a senadora Teresa Leitão (PT) durante evento de pré-candidatura ao governo de João Campos (PSB), nesta sexta-feira (20). A senadora destacou a importância da unidade política na construção de uma federação partidária.

A parlamentar ressaltou que, em períodos eleitorais, a federação atua como um único partido, o que amplia o desafio de manter a coesão interna. Segundo ela, o processo exige diálogo constante e ajustes ao longo do caminho.

“O nosso desafio político de construção da unidade é um grande desafio. Tenho certeza de que alcançaremos essa unidade nesse processo de debate, aparando arestas, corrigindo rotas e redimensionando falhas”, disse.

Teresa Leitão também avaliou o cenário político em Pernambuco e defendeu atenção ao ritmo das articulações, falando sobre “Do jeito que a política aqui em Pernambuco está se desenhando, a gente não pode dar sorte ao azar. A gente não pode perder o timing”.

Ao final, a senadora reforçou que o projeto político do Partido dos Trabalhadores (PT) está alinhado ao objetivo nacional do presidente Lula, destacando a importância de ampliar a base de apoio no Congresso.

“A gente não pode ter qualquer processo que nos distancie do nosso objetivo principal, que para nós do PT também é o objetivo de Lula: precisamos de senadores e senadoras aliados e de uma Câmara de Deputados comprometida. Nesse projeto não cabe individualismo nem projeto pessoal”, concluiu.