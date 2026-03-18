Augusto Coutinho diz que a aliança do Republicanos com João Campos "foi o melhor caminho"

Carlos Costa foi indicado para representar o Republicanos como candidato a vice-governador na chapa de João Campos

Deputado federal Augusto Coutinho (Divulgação )

O deputado federal Augusto Coutinho avaliou, nesta quarta-feira (18), que a indicação de Carlos Costa para representar o Republicanos como candidato a vice-governador na chapa de João Campos (PSB) “foi o melhor caminho”. Apesar de defender que o ministro Silvio Costa Filho disputasse o Senado, o parlamentar discordava de uma possível aliança com a governadora Raquel Lyra (PSD).

“Já vínhamos apoiando João Campos e ficaria difícil mudar de posição. Foi melhor seguir o caminho que já estávamos”, disse Coutinho ao Blog Dantas Barreto. Com o movimento feito por João Campos, Silvio Filho deixará o Ministério dos Portos e Aeroportos para retomar o mandato de deputado federal e tentar a reeleição.