"Nenhuma divergência é maior do que o que nos une", diz João Campos

Prefeito do Recife anunciou oficialmente a sua candidatura e reiterou a necessidade de umgrupo político unido para enfrentar as eleições gerais de 2026

Anúncio da pré-candidatura de João Campos ao governo de Pernambuco. (Rafael Vieira)

“Nenhuma divergência é maior do que o que nos une”, afirmou João Campos (PSB) ao comentar a união partidária no grupo da Frente Popular, durante evento de sua pré-candidatura ao governo do estado, nesta sexta-feira (20).

O ato contou com a presença da pré-candidata ao Senado Marília Arraes (PDT), da senadora Teresa Leitão (PT) e do candidato a vice Carlos Costa (Republicanos), do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, dentre outros aliados.

Com as ausências do senador Humberto Costa (PT) e do presidente do partido, Carlos Veras, o prefeito do Recife destacou a necessidade de respeitar o tempo político de cada legenda na construção da aliança.

“A gente, como dirigente, tem que entender o tempo um do outro. Vamos construir também, dentro do nosso partido e da nossa frente, o tempo dos nossos anúncios. Tenho certeza de que essa aliança será fundamental não só aqui, mas em todo o Brasil, para garantir a reeleição do presidente Lula. Nós temos lado”, afirmou.

João Campos também ressaltou a importância de Pernambuco manter seu protagonismo no Nordeste e não “se contentar com pouco”, referindo-se ao atual governo do estado. Segundo ele, o estado tem perdido espaço para vizinhos como Bahia, Ceará e Paraíba, especialmente na atração de centros de indústria. O pré-candidato disse que grandes companhias têm instalado centros de distribuição em estados vizinhos do Nordeste, em parte, por questões relacionadas à revisão do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

“Pernambuco não pode perder essas oportunidades. É preciso ter força, compromisso, capacidade política e de gestão. Não adianta só falar”, finalizou.